Polícia Judiciária faz buscas em estádio das Aves e em casas de acionistas da SAD do clube

Recorde-se que o estádio do Aves foi alvo de um arresto de bens, esta quinta-feira, devido uma providência cautelar interposta pela Engimov, empresa a cargo da construção do centro de estágios do clube.

A Polícia Judiciária esteve, esta sexta-feira, a realizar buscas ao estádio do Desportivo das Aves, à procura de documentos sobre a atividade da SAD que gere a equipa de futebol, de acordo com declarações de uma fonte do clube ao Jornal de Notícias.

Segundo a mesma fonte, o presidente do clube, António Freitas, esteve presente durante as buscas. Os acionistas da SAD, Wei Zhao e Estrela Costa, também foram alvo de buscas na sua residência, durante a manhã de sexta-feira.

Recorde-se que o estádio do Aves foi alvo de um arresto de bens, esta quinta-feira, devido uma providência cautelar interposta pela Engimov, empresa a cargo da construção do centro de estágios do clube. A obra está parada há vários meses visto a empresa exigir receber uma verba em atraso de mais de 400 mil euros por parte da SAD, que já investiu mais de 1.4 milhões de euros na construção. Foram arrestados os dois autocarros do clube e diversos materiais de escritório, como secretárias, cadeiras e fotocopiadoras.