França regista maior número de casos diários desde maio

Nas últimas 24 horas foram confirmados mais 10 óbitos relacionados com a covid-19 em França. Desde o início da pandemia já morreram 30.192 pessoas.

A nível de novos casos de covid-19 foi registado o maior aumento desde maio: foram confirmados 1.130 novos casos esta sexta-feira, segundo as autoridades de saúde. No total, 180.528 pessoas já foram infetadas pelo novo vírus.

De acordo com as autoridades de saúde, existem 5.720 pessoas hospitalizadas, menos 237 do que ontem.