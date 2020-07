O corpo do jovem que desapareceu, esta sexta-feira, na barragem do Ermal, em Vieira do Minho, distrito de Braga, foi encontrado por volta das 21h00. A vítima era natural de Covelas, na Póvoa de Lanhoso, segundo o Jornal de Notícias.

O alerta para o desaparecimento do rapaz foi registado às 14h00, depois deste ter mergulhado. As autoridades ainda não se pronunciaram sobre as causas da morte do jovem.