Jovem sofre queda de cinco metros em Cascatas do Tahiti no Gerês

Um jovem caiu, esta sexta-feira, nas Cascatas de Fecha de Breja, mais conhecidas como Cascatas do Tahiti, no Parque Nacional da Peneda-Gerês, no concelho de Terras de Bouro, e sofreu um traumatismo craniano, avançou o Jornal de notícias.

O rapaz de 21 anos caiu de uma altura de cinco metros, numa zona de penedia, no fundo das cascatas e teve de ser resgatado por uma equipa de militares de busca e resgate em montanha e uma de socorristas.

A vítima teve de receber assistencia e foi transportado para o Hospital Central de Braga, pela Cruz Vermelha Portuguesa da Vila do Gerês, encontrando-se livre de perigo.