"Quando fiquei sozinho em Pripyat senti-me como a última pessoa na terra depois de um apocalipse"

Exatamente dois anos depois do acidente nuclear na central de Chernobyl, que ocorreu nas primeiras horas de sábado, 26 de abril de 1986, o cientista Valery Legasov, um dos principais especialistas em energia nuclear da URSS, foi ao colégio onde a neta andava. Queria olhar para a sua filha uma última vez. No dia seguinte, foi encontrado pelo filho na escada do apartamento da família_com uma corda ao pescoço. «Legasov não deixou qualquer bilhete» de despedida, refere Adam Higginbotham em Meia-Noite em Chernobyl (ed. Desassossego). Devido à sua ação decidida para combater os efeitos da catástrofe, o responsável tinha então a saúde muito debilitada e estava deprimido por uma sucessão de revezes. Um colega seu no prestigiado Instituto Kurchatov verificou que «os seus pertences [no escritório] estavam demasiado contaminados para serem devolvidos à família». Por isso «tiveram de ser enterrados dentro de vários sacos de plástico».

Em setembro de 1986, Legasov tinha tido uma prestação brilhante em Viena, convencendo peritos de todo o mundo de que o acidente se devera a falha humana e ao não cumprimento dos procedimentos indicados na realização de um teste de segurança. Mas poucos dias após o seu suicídio, o Pravda publicou um documento explosivo onde o especialista falecido apontava falhas mais abrangentes. «Depois de ter visitado a Central Atómica de Chernobyl, cheguei à conclusão de que o acidente foi a inevitável apoteose do sistema económico que se desenvolveu na URSS ao longo de muitas décadas». O texto acusatório levava como título ‘É Meu Dever Dizer Isto!’.

Meia-Noite em Chernobyl reconstitui magistralmente o acidente e a forma como as autoridades soviéticas lidaram com as suas consequências. Adam Higginbotham, o seu autor, diz ao SOL que, 34 anos depois do mais célebre acidente nuclear da História, o mundo ainda não aprendeu as lições que devia ter aprendido.

O acidente de Chernobyl é um assunto extremamente complexo, que envolve documentos numa língua estranha, questões técnicas muito específicas e um regime opaco. Isso não o assustou quando deitou mãos à obra? Não se atemorizou perante a complexidade do tema?

Na verdade, não. Comecei a trabalhar neste tema em 2005, como uma história para uma revista. O meu objetivo era reconstituir o acidente pelos olhos das testemunhas sobreviventes. E planeei concentrar-me estritamente na noite de 26 de abril de 1986. Portanto estava principalmente interessado em falar com essas pessoas e em reconstituir a experiência delas, através do que conseguissem recordar do que tinham visto. A minha maior preocupação, nessa altura, era conseguir entrevistar pessoas em duas línguas que eu não falava. A complexidade de analisar a documentação, de compreender a física de um reator nuclear, por exemplo, ainda não se colocavam. E no momento em que tive de abordar esses aspetos já andava a fazer pesquisa sobre este tópico, de forma intermitente, há mais de dez anos. Estava tão embrenhado que nem pensei nisso. Se tivesse pensado, teria ficado preocupado [risos]. Mas não pensei.

