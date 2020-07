Trânsito na serra de Sintra continua interdito até terça-feira

O trânsito na serra de Sintra vai continuar interdito até ao final do dia de terça-feira devido ao risco agravado de incêndio na região, devido às temperaturas elevadas. Excetuam-se a esta norma os transportes públicos, veículos de socorro, de emergência e das entidades integrantes do Sistema de Proteção Civil. Os veículos dos moradores da serra e de trabalhadores de empresas sediadas no local também terão autorização para passar.

"Urge proteger quem vive e visita Sintra com a adoção de medidas adequadas no âmbito da Proteção Civil. Urge preservar a serra de Sintra, Património Mundial UNESCO da Paisagem Cultural, e defendê-la para as gerações vindouras", lê-se na nota da câmara municipal.

Desde o dia 17 de julho que a circulação rodoviária se encontra condicionada na serra de Sintra devido aos alertas laranja da Proteção Civil para risco de incêndio.

O condicionamento vai ser revisto de 12 em 12 horas "podendo a interdição ser agravada ou desagravada, tendo em conta as condições que se possam vir a registar", aponta a autarquia.