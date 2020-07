Avião ultraleve colide contra prédio na Alemanha e provoca três mortos

Um avião ultraleve colidiu, este sábado, com um prédio de apartamentos na cidade de Wesel, na Alemanha, avançou o jornal Bild.

O acidente causou um incêndio no telhado do edifício e provocou a morte de três pessoas, duas das quais estavam no interior do avião e outra era uma das residentes do prédio. Uma criança ficou ferida mas encontra-se estável, de acordo com as autoridades alemãs.

Os habitantes do prédio foram obrigados a abandonar as suas casas devido às chamas mas o incêndio já se encontra sob controlo, nesta altura.

As pessoas que estiveram presentes no local utilizaram as redes sociais para partilhar imagens onde se pode ver o fumo provocado pelas chamas.