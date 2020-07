Homem de 40 anos assassinado na Avenida de Moscavide

Um homem "com cerca de 40 anos" foi morto a tiro, este sábado, na Avenida de Moscavide, no concelho de Loures.

O alerta foi registado ás 14h00. Quando a PSP chegou ao local reparou que o homem tinha sido baleado "em várias zonas do corpo por outro homem". O suspeito é um idoso com "cerca de 80 anos" de idade. De acordo com declarações do comissário da PSP à TVI24, Bruno Pires, "o detido, após os disparos, foi retido por populares até à chegada da PSP, não ofereceu resistência" e está sob custódia policial, suspeito do homicídio.

O trânsito na avenida foi interrompido durante horas devido ao crime e mobilizou “dezenas de polícias”. Questionado sobre o que motivou o crime, o comissário disse que a única coisa que as autoridades sabem "é que já existem relatos ao longo desta semana de desacatos”, mas a PSP ainda desconhece o motivo dos mesmos.