Réveillon no Rio de Janeiro cancelado este ano

A prefeitura da cidade brasileira do Rio de Janeiro anunciou, este sábado, que a festa de Réveillon, marcada para a passagem do ano de 2021, será cancelada devido à pandemia mundial provocada pelo aparecimento da covid-19. O continente sul-americano é atualmente o continente mais afetado pelo novo coronavírus, sendo o Brasil o país mais afetado, com mais de dois milhões de casos.

A empresa pública responsável pela organização de eventos e turismo na cidade brasileira anunciou o cancelamento através de uma nota, citada pelos media locais, onde afirma que "a celebração não é viável neste cenário". de pandemia sem a existência de uma vacina", no entanto, irá ser apresentada uma celebração alternartiva.

Recorde-se que o ano passado quase três milhões de pessoas acompanharam a festa de Réveillon na praia de Copacabana, um dos locais mais escolhidos pela população para celebrar a primeira meia-noite do novo ano.