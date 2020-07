Incêndio em Oleiros está a aproximar-se das habitações

Estão cerca de 300 operacionais a combater as chamas.

Um incêndio deflagrou, este sábado, numa zona de pinhal em Oleiros, no distrito de Castelo Branco. As chamas estão a aproximar-se das habitações em Moutinhosa e, segundo a SIC Notícias, encontram-se vários moradores na rua a tentar conter a propagação do fogo.

Segundo a mesma fonte, os militares da GNR que estão no local vão começar a retirar as pessoas das suas casas, em Lugar de Cabeço, que está entre duas frentes ativas do incêndio.

No local estão cerca de 300 bombeiros de três corporações de bombeiros, dos distritos de Coimbra, Leiria e Castelo Branco, apoiados por 43 viaturas e sete meios aéreos.