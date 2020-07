A Juventus está há várias semanas com o título da Serie A encomendado mas tem atrasado constantemente a conquista da prova. O último exemplo aconteceu durante a semana, em Udine. A equipa de Turim tinha o nono título consecutivo à distância de uma vitória, mas a reviravolta da Udinese sobre Cristiano Ronaldo e companhia (2-1) voltou a suspender a festa da equipa de Maurizio Sarri.

Contas feitas, a Juve permaneceu no primeiro lugar, com os mesmos 80 pontos, mais seis do que a segunda classificada, Atalanta. Isto significa que os bianconeros vão ter nova oportunidade de alcançar o troféu na prova transalpina já este domingo, na receção à Sampdoria, encontro que vai encerrar a 36.ª jornada.

Aliás, a Juve pode até sagrar-se eneacampeã ainda antes de entrar em campo, dependendo dos resultados do Milan-Atalanta e Génova-Inter. Ainda na Serie A, destaque para a lista de melhores marcadores, em que Ciro Immobile (Lazio) voltou a liderar isolado, agora com 31 golos, mais um do que CR7, que ficou em branco na última ronda. A três jornadas do final da prova, oportugués ocupa agora o terceiro lugar na corrida pela Bota de Ouro, liderada por Lewandowski (Bayern), que terminou a época com 34 golos.