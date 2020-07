Sporting acaba em quarto lugar após derrota com Benfica

O Sporting perdeu este sábado com o Benfica, no Estádio da Luz, por 2-1. Com esta derrota e com a vitória do Sporting de Braga, o clube de Alvalade acaba o campeonato em quarto lugar.

O suíço Seferovic inaugurou o marcador do Benfica-Sporting aos 28 minutos, tendo o esloveno Sporar igualado aos 69’, mas aos 88’ o brasileiro Vinícius fechou o resultado e deu a vitória aos encarnados.

O Benfica acaba assim o campeonato em segundo lugar com 77 pontos, já o Sporting e o Braga somam ambos 60, mas os minhotos têm a vantagem no confronto direto com os ‘leões’ e conquistam assim o terceiro lugar.