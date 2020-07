Portugal já soma mais de 50 mil casos de covid-19

Segundo o boletim da situação epidemiológica em Portugal, revelado este domingo pela DGS, já morreram 1.717 pessoas infetadas com o novo coronavírus desde o início do surto no país. Nas últimas 24 horas registou-se mais um óbito, uma descida em relação às quatro mortes contabilizadas no balanço anterior.

Nas últimas 24 horas, foram ainda confirmados 209 novos casos, elevando para 50.164 o número total de diagnósticos positivos, confirmados desde o início da pandemia.

A região de Lisboa e Vale do Tejo, onde tem havido mais surtos ativos, soma agora 25.448 casos, mais 155 infetados, do total de 209, do que na véspera, e mais um morto, o único registado no país em 24 horas.

O número de pessoas internadas voltou a diminuir. Existem, de momento, 403 pessoas infetadas internadas em unidades hospitalares, menos sete do que ontem.

O total de doentes que já recuperaram da doença continua a subir, registando-se agora 35.217 pessoas curadas.

A aguardar resultados laboratoriais estão ainda 1.429 pessoas e as autoridades de saúde têm em vigilância 35.157 contactos.

Casos Confirmados

949 meninos e 800 meninas com menos de 10 anos;

1.063 rapazes e 1.207 raparigas entre os 10 e os 19 anos;

3.543 homens e 4.117 mulheres entre os 20 e 29 anos;

3.907 homens e 4.292 mulheres entre os 30 e 39 anos;

3.706 homens e 4.588 mulheres entre 40 e os 49 anos;

3.265 homens e 4.345 mulheres entre os 50 e os 59 anos;

2.385 homens e 2.656 mulheres entre os 60 e 69 anos;

1.643 homens e 1.857 mulheres entre os 70 e os 79;

1.868 homens e 3.905 mulheres casos com mais de 80 anos;

42 homens e 26 mulheres cujo grupo etário é desconhecido

22.371 casos do sexo masculino e 27.793 do sexo feminino

Óbitos:

1 homem e 1 mulher entre os 20 e os 29 anos;

1 homem e 2 mulher entre os 30 e os 39 anos;

10 homens e 10 mulheres entre os 40 e os 49 anos

38 homens e 17 mulheres entre os 50 e os 59 anos;

104 homens e 48 mulheres entre os 60 e os 69 anos;

203 homens e 129 mulheres entre os 70 e os 79;

500 homens e 653 mulheres com mais de 80 anos

857 óbitos do sexo masculino e 860 do sexo feminino