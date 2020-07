Príncipe Joachim da Dinamarca internado com coágulo no cérebro

O príncipe Joachim da Dinamarca estava em França de férias com a família, este sábado, quando teve de ser hospitalizado devido a um coágulo no cérebro.

A informação foi confirmada pela casa real dinamarquesa que divulgou um comunicado sobre a situação clínica do príncipe.

"Sua Alteza Real o príncipe Joachim foi internado no Hospital Universitário de Toulouse, em França, na noite de ontem. O príncipe foi operado imediatamente após ser descoberto um coágulo sanguíneo no cérebro e a operação foi bem-sucedida. Sua Alteza está estável hoje”, lê-se no texto, divulgado pela imprensa.