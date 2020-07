Proibidos trabalhos em espaço rural até terça-feira

O ministro da Administração Interna, Eduardo Cabrita, anunciou este domingo que estão “proibidos todos os trabalhos em espaço rural até as 24h da próxima terça-feira”. A medida anunciada a partir da sede da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC), em Carnaxide, surge na sequência dos múltiplos incêndios que se têm registado nos últimos dias e que, segundo o responsável pela pasta da Administração Interna, eram na sua maioria “evitáveis”.

“Temos verificado mais uma vez nos últimos dias que grande parte dos incêndios são evitáveis. Nesta semana, o incêndio de Vale de Cambra começou com um churrasco, incêndio de Vila Flor no sábado começou com trabalhos agrícolas, outros incêndios também fruto de atividades absolutamente evitáveis”, esclareceu Eduardo Cabrita.

Todos os trabalhos nos espaços rurais estão, por isso, proibidos, à exceção dos de “combate a incêndios florestais e a garantia da alimentação dos animais”, acrescentou o ministro da Administração Interna.

Em despacho conjunto, o ministério da Administração Interna e o ministério do Ambiente e da Ação Climática declararam situação de alerta para esta segunda e terça-feira, devido às “previsões meteorológicas para os próximos dias, que apontam para um significativo agravamento do risco de incêndio rural”.

As temperaturas nos próximos dias vão continuar altas, com risco de incêndio elevado, muito elevado e máximo a nível nacional. Segundo os mapas do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), os distritos de Bragança, Guarda, Viseu, Castelo Branco e Santarém registam risco máximo de incêndio durante segunda-feira.