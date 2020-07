Procura de emprego cresce 32% no primeiro semestre

A procura de emprego registou um crescimento de 32% nos primeiros seis meses deste ano face a igual período do ano anterior. Esta é uma das principais conclusões de um estudo levado a cabo pelo OLX, baseado nos dados disponíveis na plataforma.

Segundo os dados apresentados no estudo, Lisboa, Porto, Setúbal, Faro e Braga são os distritos que mais se destacam em termos de procura nesta categoria.

Já no que diz respeito às áreas mais procuradas, o destaque vai para as áreas de comercial, restauração, hotelaria e turismo, transportes e logística, construção civil e saúde e beleza.

O OLX revela que “todas estas áreas evidenciam um aumento da procura nos primeiros meses do ano em comparação com 2019, mas após o surgimento da pandemia a tendência acabou por se inverter”.

Além disso, as palavras mais procuradas antes da chegada da pandemia de covid-19, durante o confinamento e no desconfinamento foram «part time’, ‘empregada de limpeza’ e ‘limpeza’.

Do lado da oferta, ao contrário da procura, verifica-se uma diminuição dos anúncios ativos do 1º semestre de 2019 para o período homologo em 2020 ao passar de 59.632 para 49.023 (-18%).

“Em autêntico contraciclo com o que está atualmente a verificar-se na sociedade portuguesa, a procura por emprega aumentou na comparação com o ano passado. Uma possível explicação prende-se com o carácter mais sazonal e, consequentemente, natureza mais flexível dos vínculos contratuais que implicam o perfil-tipo dos trabalhos mais anunciados na plataforma. O facto de não haver uma necessidade de estabelecer ligações de longo prazo com os trabalhadores, num contexto tão incerto como atual, contribui para este crescimento face a 2019 apesar da crise que já estamos a enfrentar”, avança Andreia Pacheco, Brand Manager do OLX Portugal.