Número de novos casos volta a ficar abaixo dos 150

Segundo o boletim da situação epidemiológica em Portugal, revelado esta segunda-feira pela DGS, já morreram 1.719 pessoas infetadas com o novo coronavírus desde o início do surto no país. Nas últimas 24 horas registaram-se mais dois óbitos.

No mesmo período foram ainda confirmados 135 novos casos, elevando para 50.299 o número total de diagnósticos positivos, confirmados desde o início da pandemia.

A região de Lisboa e Vale do Tejo, onde tem havido mais surtos ativos, soma agora 25.448 casos, mais 155 infetados, do total de 209, do que na véspera, e mais um morto, o único registado no país em 24 horas.

O número de pessoas internadas voltou a aumentar, atualmente há 414 doentes hospitalizados, mais 11 do que ontem, dos quais 45 estão nos cuidados intensivos.

O total de casos recuperados é agora de 35.375, mais 158 em relação a domingo.

A aguardar resultados laboratoriais estão ainda 1.397 pessoas e as autoridades de saúde têm em vigilância 35.120 contactos.

Os concelhos com mais casos são: Lisboa (4.408), Sintra (3.695), Loures (2.284), Amadora (2.185), Vila Nova de Gaia (1.805), Odivelas (1.512), Porto (1.447), Cascais (1.382), Matosinhos (1.316), Braga (1.269), Gondomar (1.107), Oeiras (1.073) e Vila Franca de Xira (1.026).

Casos Confirmados

949 meninos e 804 meninas com menos de 10 anos;

1.068 rapazes e 1.213 raparigas entre os 10 e os 19 anos;

3.551 homens e 4.131mulheres entre os 20 e 29 anos;

3.922 homens e 4.305 mulheres entre os 30 e 39 anos;

3.720 homens e 4.601 mulheres entre 40 e os 49 anos;

3.720 homens e 4.356 mulheres entre os 50 e os 59 anos;

2.386 homens e 2.667 mulheres entre os 60 e 69 anos;

1.647 homens e 1.858 mulheres entre os 70 e os 79;

1.869 homens e 3.912 mulheres casos com mais de 80 anos;

42 homens e 26 mulheres cujo grupo etário é desconhecido

22.426 casos do sexo masculino e 27.873 do sexo feminino

Óbitos:

1 homem e 1 mulher entre os 20 e os 29 anos;

1 homem e 2 mulher entre os 30 e os 39 anos;

10 homens e 10 mulheres entre os 40 e os 49 anos

38 homens e 17 mulheres entre os 50 e os 59 anos;

104 homens e 48 mulheres entre os 60 e os 69 anos;

203 homens e 129 mulheres entre os 70 e os 79;

501 homens e 655 mulheres com mais de 80 anos

858 óbitos do sexo masculino e 861 do sexo feminino