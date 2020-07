Turismo. Hotelaria sugere medidas para atrair turistas

A Associação da Hotelaria de Portugal enviou à Câmara Municipal de Lisboa, a pedido da própria, um conjunto de medidas, que pretendem atrair mais turistas e ajudar as empresas do setor. As medidas apresentadas, segundo a associação, são orientadas para dois eixos: promoção turística e serviços municipais, rendas, taxas/tarifas e impostos municipais.

Devido à realização da Champions League em Lisboa, a AHP sugere a organização de ‘fam trips’, personalizadas e altamente qualificadas, para os jornalistas que vêm acompanhar esse evento.

Mas esta não é a única sugestão. Uma vez que a cidade se encontra com o turismo praticamente parado, a AHP sugere criar estímulos dirigidos para a pouca procura mas que estimule a economia local: atribuição de um voucher/vale de desconto a ser utilizado por cada turista que pernoite em estabelecimentos hoteleiros e alojamento local coletivo (hostels e guesthouses), por um mínimo de 3 noites, no valor de 50 euros por pessoa, para que este possa, à sua escolha, descontar em serviços turísticos optando por utilizar esse valor em mais uma noite no alojamento; em equipamentos culturais; em restaurantes, casas de fado, adegas, entre outos. Os vouchers serão dados aos hóspedes pelo próprio estabelecimento em que esses se alojem.

Destaque ainda para o reforço na alocação das verbas de promoção da Associação de Turismo de Lisboa, por forma a contribuir para colocar Lisboa no “top of mind” das escolhas de indecisos de última hora e de público em geral que adiou a o projeto de viagem através de campanha de comunicação de relançamento do destino nos mercados de dimensão que nos podem visitar fácil e convenientemente de automóvel, potenciar instrumentos de incentivos de apoio à captação de rotas aéreas para a cidade, em parceria com a ANA, a RENA e o Turismo de Portugal.

A AHP sugere ainda tornar os transportes públicos gratuitos para todos os turistas hospedados em empreendimentos turísticos e alojamento local coletivo durante o período da sua estadia, residentes e trabalhadores até março do próximo ano.

Isentar os hóspedes dos empreendimentos turísticos e alojamento local coletivo do pagamento de entradas em todos os espaços culturais e equipamentos geridos pela Câmara Municipal até março de 2021 é outra das soluções.

“As medidas que venham a ser implementadas devem ser orientadas quer para o apoio à sobrevivência das empresas, como estímulo ao turismo interno e espanhol no que resta do verão e outono, mas também como medidas de mais longo alcance, para a retoma progressiva do setor. Sem empresas não haverá seguramente retoma do Turismo”, diz Raul Martins, presidente da AHP.

“Não nos podemos esquecer que as empresas hoteleiras estão entre as que pagam mais taxas e impostos às cidades, mais ainda junto das que têm taxa turística, pelo que é chegado o momento dos municípios estarem ao lado de quem os tem ajudado ao longo dos anos”, acrescenta.