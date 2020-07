Adam Levine apela à legalização da marijuana nos EUA em vídeo dos Maroon 5

O vocalista dos Maroon 5, Adam Levine, aparece a fumar cannabis no vídeo do novo single da banda, 'Nobody's Love'.

No final do vídeo, onde o cantor aparece de cabelo rapado, surge uma mensagem de apelo à legalização da marijuana nos EUA, despenalizada em alguns estados.

"É tempo de acabar com a guerra à marijuana. São desnecessárias as leis agressivas de posse de marijuana, que atiram centenas de milhares de pessoas para o sistema judicial e esbanjam milhares de milhões de dólares dos contribuintes", pode ler-se nas imagens finais do videoclipe.