Recluso fugiu da cadeia de Setúbal

Um recluso fugiu, durante a tarde de sábado, da cadeia de Setúbal. O homem de 35 anos cumpria uma pena de prisão por roubo e encontrava-se em regime aberto na Quinta da Várzea, localizada na mesma cidade.

O recluso, que já tinha cumprido 11 anos de prisão, trabalhava na horta da prisão, onde estão reclusos em final de pena.

Segundo fonte oficial dos serviços prisionais, o homem, de nacionalidade portuguesa, "ausentou-se ilegitimamente do seu local de trabalho na Quinta da Várzea e foram imediatamente feitas as comunicações devidas às autoridades, estando a diligenciar-se no sentido da sua recaptura". Segundo o Jornal de Notícias, a última morada conhecida do recluso é na cidade.