Luta política e obesidade

Li recentemente uma entrevista no Público à médica e ex-líder do PRB-BR, Isabel do Carmo, em que ela afirma em título não se sentir vencida relativamente à luta política, mas sim em relação à obesidade.

Na luta política, esclareceria depois na entrevista, que não são as posições do PRP-BR que agora defende, mas um Serviço Nacional de Saúde do Estado. E mostra-se grata pela estatização que se adivinha no plano de recuperação de Costa e Silva.

Quanto à obesidade, pensei que ela se referia à gordura própria, que sempre me pareceu imensa, comigo a pensar que tenho de emagrecer muito mais do que ela. No entanto, não é isso. Isabel do Carmo parece sentir-se bem com a sua gordura. E sendo uma Endocrinologista especializada, lá continua a publicar livros sobre alimentação, e a culpar outros pela obesidade do povo.

Contudo, eu nunca seguiria os livros dela, que ou são maus, ou ela própria não os segue. Pelo sim pelo não, a mim basta ver-lhe a figura, e não estar interessado naqueles livros.