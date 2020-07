Polícia alemã realiza buscas junto a antiga casa de novo suspeito de caso Maddie

As autoridades alemãs estão a proceder a várias diligências na cidade de Hannover relacionadas com o desaparecimento de Madeleine McCann.

A notícia está a ser avançada pela estação de televisão britânica Sky News que adianta que estão a ser feitas buscas junto à antiga casa de Christian Brueckner, o suspeito mais recente do caso Maddie.

"O procurador e a polícia federal confirmaram à imprensa local e ao nosso repórter na Alemanha que estas operações estão relacionadas com a investigação ao desaparecimento de Madeleine McCann", revela o corresponde da Sky News, a partir de Hannover.

Recorde-se que, no início de junho, foi confirmado que o Ministério Público de Braunschweig, na Alemanha, estava a investigar Christian Brueckner por suspeita de ter matado Madeleine McCan.



O alemão, atualmente preso em Kiel, no norte do país, tem antecedentes de crimes de pedofilia e na altura do desaparecimento de Maddie morava a alguns quilómetros do hotel de onde a criança britânica desapareceu perto da Praia da Luz.