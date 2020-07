Avaliação bancária subiu um euro para 1115 euros por metro quadrado

O maior aumento face ao mês anterior registou-se no Alentejo (3,9%). A única redução foi observada na Área Metropolitana de Lisboa (-0,5%).

O valor mediano de avaliação bancária subiu um euro em junho para os 1115 euros face ao mês anterior. Os dados foram divulgados pelo INE, mas indicam que representou uma desaceleração em termos homólogos.

"Em comparação com o mesmo período do ano anterior, o valor mediano das avaliações cresceu 8,3%. A taxa de variação homóloga mais elevada para o conjunto das avaliações verificou-se na Região Autónoma dos Açores (12,9%) e a menor no Alentejo (5,8%)", pode ler-se.