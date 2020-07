Novo foco de contágio em Armação de Pêra: Bebé de dois meses infetado com covid-19

Apesar do novo foco, a autarquia diz que as pessoas infetadas se encontram bem e se encontram todos a cumprir isolamento domiciliário.

Foi identificado um novo foco de contágio em Armação de Pêra, no Algarve. Seis pessoas da mesma família foram infetadas com o novo coronavírus, incluindo um bebé de dois meses.

As autoridades de saúde decidiram encerrar uma geladaria e um restaurante perto da praia visto uma das pessoas infetadas trabalhar na geladaria e outra partilhar casa com um funcionário do restaurante, que acabou também por ser infetado.

Depois de todos os funcionários terem sido submetidos a testes de despiste, a geladaria voltou a ter autorização por parte das autoridades para voltar a abrir portas. O restaurante ainda se encontra encerrado.

Apesar do novo foco, a autarquia diz que as pessoas infetadas se encontram bem e se encontram todos a cumprir isolamento domiciliário."Não há situações dignas de grande preocupação. São situações ligeiras”, afirmou o presidente da Junta, adiantando que os infetados estão a ter o devido acompanhamento das autoridades de saúde e da GNR.