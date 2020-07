Presidente do Atlético de Madrid diz que João Félix tem "futuro promissor"

Ao serviço do Atlético de Madrid, João Félix jogou 35 partidas, marcando oito golos e fazendo três assistências.

O presidente do Atlético de Madrid deu uma entrevista ao jornal espanhol Marca, na qual falou acerca de João Félix. Enrique Cerezo considerou como positivo o balanço da primeira temporada do jogador de 20 anos na sua equipa.

“Não foi fácil para ele, porque foi a primeira temporada, veio com expectativas maravilhosas e acho que cumpriu realmente. Estamos todos felizes com o desempenho de João Félix. Acho que para a próxima época não será uma promessa, será uma certeza”, afirmou o líder dos ‘colchoneros’, que afirmou esperar que o jovem português possa mostrar “o grande jogador que é” durante a Liga dos Campeões, que se realiza em Lisboa.

O presidente do Atlético de Madrid afirmou ainda que o internacional português demonstrou a sua qualidade em várias ocasiões, e quando questionado sobre a inconsistência do jogador, respondeu que que era preciso ter “uma coisa em mente”. “quando se diz que ele esteve bem num jogo e noutro não, não nos podemos esquecer que os jogadores da categoria dele não são controlados apenas por um jogador da equipa adversária. Eles podem ser marcados por dois, três e até quatro jogadores. Se ele passar por um, pode ainda passar por um segundo e um terceiro, mas quando colocam uma barreira torna-se tudo muito mais difícil e o João Félix saiu vitorioso em muitas ocasiões com essas marcações, que são normais em qualquer equipa”, explicou.

Enrique Cerezo disse acreditar que o jogador terá um “futuro promissor” e que o clube está “indiscutivelmente orgulhoso” da contratação, feita o ano passado por 127 milhões de euros.

Ao serviço do clube madrileno, João Félix jogou 35 partidas, marcando oito golos e fazendo três assistências.