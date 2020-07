Homem sujeitava menina a práticas sexuais, a troco de dinheiro e guloseimas em Matosinhos

A Polícia Judiciária (PJ) deteve, esta terça-feira, um homem suspeito de abuso sexual de uma criança de 11 anos, em Matosinhos.

Em comunicado, a PJ explica que o homem de 62 anos, que era vizinho da vítima, ter-se-á aproveitado da “confiança que nele depositavam para se aproximar da menor e com ela habitualmente conviver em diversos locais”. “Paulatinamente, sabendo das dificuldades económicas do agregado familiar da vítima, foi convencendo a menor, de apenas 11 anos, a sujeitar-se a diversas práticas sexuais, a troco de dinheiro, guloseimas e outros bens de consumo", lê-se ainda no comunicado.

A PJ indica ainda que os crimes ocorreram desde 2015, e que o homem foi descoberto no fim de semana passado, quando o arguido e a vítima foram “surpreendidos sozinhos num parque infantil próximo das suas residências, pelos pais de uma sua amiga, em atos de natureza sexual".

O homem de 62 anos será presente a primeiro interrogatório judicial para a aplicação das medidas de coação tidas como adequadas.