Taça da Liga disputada a oito clubes na próxima época

Sporting e Marítimo votaram contra novo modelo. Liga de clubes também aprovou as cinco substituições.

Os clubes, reunidos em assembleia-geral extraordinária, aprovaram, esta terça-feira, o novo formato para a Taça da Liga 2020/21, que será disputada por apenas oito equipas

O novo modelo foi aprovado com 39 votos a favor, sete abstenções e dois votos contra do Sporting e do Marítimo.

Assim, participarão na competição os seis primeiros classificados da I Liga e pelos dois primeiros da LigaPro à última jornada do mês de novembro.

Esta mudança do modelo competitivo para a próxima época fica a dever-se ao calendário apertado dos clubes, em especial dos que disputam as competições europeias.

Na assembleia-geral foram também aprovadas as cinco substituições por jogo, uma medida que foi implementada em junho na sequência da interrupção motivada pela pandemia de covid-19. O banco de suplentes passa assim a contar com nove jogadores.