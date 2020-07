Twitter suspende conta de Donald Trump Jr.

“Retirámos este vídeo porque partilhava informações falsas sobre curas e tratamentos para a covid-19", explicou o porta-voz do Twitter.

O Twitter suspendeu temporariamente a conta de Donald Trump Jr., esta terça-feira, depois de o filho do Presidente dos Estados Unidos ter partilhado um vídeo no qual médicos divulgavam afirmações falsas sobre o novo coronavírus, afirmando, nomeadamente, que as máscaras de proteção não eram necessárias para travar a covid-19.

“Retirámos este vídeo porque partilhava informações falsas sobre curas e tratamentos para a covid-19", explicou o porta-voz do Twitter.

Já no dia 23 de junho, o Twitter removeu uma publicação do Presidente dos Estados Unidos por violar as regras da rede e constituir um “comportamento inadequado”. Já este mês, um vídeo da campanha de Donald Trump foi desativado depois de os Linkin Park terem denunciado o uso da música sem autorização por parte de Trump.