Amianto vai ser removido em 255 escolas

O ministro da Educação, Tiago Brandão Rodrigues, vai investir cerca de 30 milhões de euros na remoção de amianto em 255 escolas de Lisboa e Vale do Tejo, Alentejo e Algarve. A remoção será feita em 58 municípios.

"São quase 300 obras em todos estes municípios que, de certa forma, vêm reafirmar a nossa escola pública, com uma parceria com o poder local democrático", sublinhou o ministro aos jornalistas no Parque da Cidade do Barreiro, em Setúbal.

O secretário de Estado Adjunto e do Desenvolvimento Regional, Carlos Miguel, referiu ainda que "estamos a falar de 600 mil metros quadrados de amianto" que vai ser substituído.

"São 255 escolas nestas três regiões, em que 163 são na Área Metropolitana de Lisboa, 61 no Alentejo e 31 no Algarve. Estamos a falar de 600 mil metros quadrados de amianto que serão substituídos por outra cobertura", disse.

Além disso, Tiago Brandão Rodrigues falou ainda da dificuldade desta operação de remoção. "Sabemos que é arrojado e complexo de executar, mas é um passo absolutamente decisivo para a erradicação total de todos os materiais com amianto no nosso edificado escolar", concluiu.