Efemérides de 29 de Julho de 2020

1803 Foi criada há 217 anos a Academia Real da Marinha e Comércio.

1836 Inauguração há 184 anos do Arco do Triunfo, em Paris.

1854 Foi instituído há 166 anos o sistema de padrão ouro, em Portugal.

1861 Portugal declarou-se há 159 anos neutral em relação à Guerra Civil Americana (1861-65).

1886 O Governo português decretou há 134 anos a reorganização do ensino nos Liceus, definindo programas pedagógicos e melhorando o estatuto dos professores.

1948 O general Norton de Matos candidatou-se à Presidência da República Portuguesa, pela Oposição Democrática, há 72 anos.

1957 Foi criada há 63 anos a Agência Internacional de Energia Atómica.

1968 Paulo VI sublinhou há 52 anos a oposição da Igreja Católica Romana aos métodos artificiais para o controlo de nascimentos.

1981 Carlos e Diana de Gales casaram há 39 anos na catedral de S. Paulo, Londres.

1986 Foi criada há 34 anos a ANJE -- Associação Nacional de Jovens Empresários, na sequência da Ala dos Jovens Empresários fundada em 1979. No mesmo dia em que Sarney, do Brasil, e Alfonsin, da Argentina, assinaram os acordos para a constituição do Mercosul.

1991 Relatório da ONU denunciou há 29 anos a exploração do trabalho infantil no mundo, incluindo Portugal.

1994 O antigo primeiro-ministro socialista italiano Bettino Craxi e o ex-ministro da Justiça Claudio Martelli foram condenados há 26 anos a penas de oito de prisão por corrupção.

1996 O Departamento de Estado dos EUA embargou hán24 anos a exportação de carros de combate para a Indonésia.

1999 Inaugurou há 21 anos a travessia ferroviária na Ponte 25 de Abril, em Lisboa, com o comboio da Fertagus a fazeer a ligação entre a Setúbal.

2005 Foi aprovada há 15 anos a proposta para aumento da idade de reforma de 60 para 65 anos.

2010 A Igreja Universal do Reino de Deus inaugurou há 10 anos, no Porto, a primeira catedral construída de raiz em Portugal.

2011 O Governo de Passos Coelho aprovou há 9 anos uma deliberação que fixa tetos globais para a despesa pública e uma proposta de orçamento retificativo para 2011.

2015 Um responsável pelos serviços de informações afegãos confirmou há 5 anos a morte do líder talibã 'mullah' Omar, em fuga desde 2001.