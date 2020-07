Camionista português desaparecido foi detido em França

O homem de 32 anos tinha saído de Portugal, com destino a Itália, em trabalho

Um camionista português, natural de Alijó, que foi dado como desaparecido na semana passada, encontra-se detido em França.

O homem de 32 anos tinha saído de Portugal, com destino a Itália, em trabalho. Depois de várias tentativas falhas em entrar em contacto com o homem,os seus familiares acabaram por alertar as autoridades para o seu desaparecimento.

De acordo com declarações de uma fonte da GNR de Vila Real, o homem foi detido pelas autoridades francesas, no entanto, o que levou a policia a proceder à sua detenção não foi ainda esclarecido às autoridades portuguesas.