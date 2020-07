Homem pede namorada em casamento durante passagem de cometa e imagens estão a tornar-se virais

A originalidade de John Nicotera está a ser elogiada por todo o mundo. O homem norte-americano decidiu pedir a sua noiva em casamento e planeou todos os pequenos detalhes ao pormenor. No entanto, o aparecimento da covid-19 obrigou-o a mudar de planos.

Inicialmente, Nicotera queria levar Erica Pendrack ao Parque Nacional de Oregon, onde iria fazer o pedido. No entanto, com o surgimento da pandemia mundial, este foi obrigado a mudar de planos. Mas isso não fez com que Nicotera arranjasse uma ideia menos original para arrancar o sim à sua amada. No passado dia 18 de julho, antes da passagem do cometa NEOWISE, que é visível a cada 6.800 anos, Nicotera levou Erica Pendrack à casa de campo da sua família em Old Forge, no estado de Nova Iorque.

Visto ser "viciado no espaço", como o próprio se intitula, Erica não pensou que a viagem para verem o evento cósmico podia ter segundas intenções. Para eternizar o momento, Nicotera pediu ajuda ao amigo fotógrafo Tim Leach que captasse o momento e decidiu partilhar as fotografias nas redes sociais, onde já recebeu milhares de partilhas. "A nossa história está a ser contada pelo mundo. Isso é incrível", disse a noiva, Erica Pendrak, ao Insider.