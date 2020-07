Militares da GNR resgataram bebé de seis meses de veículo em Sesimbra

A mulher esqueceu-se das chaves dentro do carro com a menina ainda no interior.

Os militares da GNR da Quinta do Conde, em Sesimbra, resgataram, esta quarta-feira, uma bebé de seis meses que ficou trancada dentro do carro da mãe, segundo o Jornal de Notícias. A mulher esqueceu-se das chaves dentro do carro com a menina ainda no interior.

O alerta foi registado às 10h30. Foi a progenitora que alertou as autoridades para a situação. Os militares partiram então o vidro da viatura para conseguir retirar a bebé.

A menina não necessitou de receber assistência hospitalar e a menina chegou mesmo a sorrir para os militares enquanto estes a retiravam do carro, antes de ser entregue à mãe.