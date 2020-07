Marco Horácio presta homenagem a António Feio no aniversário da morte do ator

Recorde-se que o ator morreu vítima de cancro no pâncreas.

No dia em que faz 10 anos que o ator António Feio morreu, o humorista Marco Horácio utilizou as redes sociais para prestar homenagem ao ator. “Há Homens que deviam viver para sempre... saudades tuas António!... fazes muita falta a todos os portugueses”, escreveu na legenda de uma fotografia do ator.

Daniel Oliveira também anunciou, esta quarta-feira, que o programa de sábado do Alta Definição vai ser dedicado a António Feio.

Recorde-se que o ator morreu vítima de cancro no pâncreas. Depois da sua morte, foi lançado um livro onde o artista dá o seu testemunho sobre a luta contra a doença intitulado "Aproveitem a Vida".