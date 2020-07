Suspeito do caso Maddie usava uma cave secreta num terreno perto de Hannover

A polícia alemã descobriu uma cave secreta e ilegal durante as buscas num terreno perto de Hannover, na Alemanha, que seria usada pelo suspeito do rapto de Madeleine McCann, Christian Brückner, que terá vivido ali no ano em que a menina desapareceu na Praia da Luz, em Portugal.

Christian Brückner viveu isolado numa carrinha, naquela zona de vegetação, em 2007, de acordo com testemunhos citados pela imprensa inglesa.

A cave terá sido encontrada sob uma espécie de pérgula instalada no terreno, mas que estava destruída.

Recorde-se que estas diligências policiais tiveram início esta terça-feira, a polícia tem utilizado escavadoras, pás e cães pisteiros para investigar o terreno.

Recorde-se que o caso Maddie tem assistido a novos desenvolvimentos desde que, no início de junho, o Ministério Público de Braunschweig, na Alemanha, confirmou que estava a investigar Christian Brueckner por suspeita de ter matado Madeleine McCan.



O alemão, atualmente preso em Kiel, no norte do país, tem antecedentes de crimes de pedofilia e na altura do desaparecimento de Maddie morava a alguns quilómetros do hotel de onde a criança britânica desapareceu perto da Praia da Luz.