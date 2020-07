Mourinho: “Desde a minha primeira visita, testemunhei a paixão da Arábia Saudita pelo desporto”

A Arábia Saudita apresentou esta segunda-feira a Mahd Sports Academy, um projeto nacional focado na descoberta e desenvolvimento de jovens talentos sauditas dentro e fora do país, a nível coletivo e individual.

It’s time for you, for her, for every talented kid pic.twitter.com/UyBLyLWvn7 — Mahd (@Mahdacademy_EN) July 27, 2020

O governo saudita espera que a Mahd se torne uma das maiores academias de desportos do mundo na próxima década, uma vez que a Arábia Saudita pretende criar uma nova geração de ouro que permita a seleção competir a nível continental e internacional.

“Este projeto é um passo de sonho para a Arábia Saudita, com o país agora focado na criação de talentos sauditas de classe mundial que deixarão seu país orgulhoso", afirmou o ministro do Desporto da Arábia Saudita, o Príncipe Abdulaziz bin Turki Al-Faisal.

"A Arábia Saudita tem mais de 1,7 milhão de estudantes no ensino obrigatório que praticam desportos pelo menos uma hora por semana, mas os seus talentos não são reconhecidos até os 14 anos", disse Abdulla bin Faisal Hammad, gerente executivo da Mahd Sports Academy. “Nessa idade, é mais difícil criar um campeão desportivo, se pudermos recebê-los antes e potenciar os respetivos talentos, poderemos criar atletas melhores”, completou.

José Mourinho foi uma das figuras em destaque durante a apresentação da nova academia desportiva. O atual treinador do Tottenham elogiou a iniciativa dos árabes e lembrou que desde a “primeira visita” ao país sentiu “a paixão” dos sauditas pelo desporto.

O técnico luso aproveitou ainda para deixar uma mensagem aos professores de educação física da mais recente academia: “Já fui um de vocês. Nós, enquanto professores, temos de perceber que temos um papel muito importante no futuro das crianças, no entanto, mesmo com a variedade de desportos que ensinamos, é natural para nós que nos inclinemos para um determinado desporto”. “Eu costumava ensinar vários desportos, mas dei por mim na indústria do futebol poucos anos mais tarde”, acrescentou.

“O meu conselho é que sejam abertos e flexíveis na abordagem a todos os desportos, e que tenham também atenção ao talento de cada jovem, e onde melhor se encaixa. Dessa forma poderão ajudar da melhor maneira o desporto a nível nacional”, rematou.

Mou defende que com o “talento”, “orgulho” e a “motivação” para ganhar troféus, a academia irá providenciar a todas as crianças “o ambiente ideal” que as irá encaminhar de forma natural para “o sucesso futuro”.

A cerimónia de inauguração contou também com o testemunho do presidente da FIFA, Gianni Infantino.