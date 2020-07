Creche na Sertã encerra depois de criança testar positivo para covid-19

Uma creche na Sertã, distrito de Castelo Branco, foi, esta quarta-feira, encerrada, depois de uma criança de três anos ter testado positivo para a covid-19.

Segundo a agência Lusa, a ordem de encerramento abrange ainda o jardim de infância e o CATL (Centro de Atividades de Tempos Livres), que acolhem um total de "cerca de 130 crianças", adiantou o provedor, Tavares Fernandes. Segundo o mesmo contou à agência Lusa, nestes três espaços trabalham 37 colaboradores da Santa Casa da Misericórdia da Sertã.

De acordo com o provedor, a criança que testou positivo está assintomática, assim como os país, que também estarão infetados com o novo coronavírus.

De acordo com o provedor da Santa Casa da Misericórdia da Sertã, ainda não foram realizados testes às crianças nem aos colaboradores que trabalham na creche, jardim de infância e CATL.



"Não temos ninguém com sintomas", avançou Tavares Fernandes, explicando que são 30 as crianças com contacto próximo com a criança de três anos.