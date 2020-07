Levantada interdição das Praias de Santo António e Monte Gordo

A Agência Portuguesa do Ambiente realizou uma nova análise e afirma que já não é perigoso para os banhistas entrarem na água.

As praias de Santo António e Monte Gordo, em Vila Real de Santo António, foram reabertas a banhos. Depois de ter sido noticiado que existiam mais coliformes na água do que o valor permitido legalmente, esta quarta-feira, a Agência Portuguesa do Ambiente realizou uma nova análise e afirma que já não é perigoso entrar na água.

"Recolhida nova amostra durante o dia de ontem [quarta-feira], face aos resultados abaixo dos limites impostos pela legislação, deixam de existir restrições ao uso das águas balneares nas praias de Monte Gordo e Santo António, concelho de Vila Real de Santo António", anunciou a APA num comunicado.