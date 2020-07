Número de novos casos é o mais alto dos últimos cinco dias

Segundo o boletim da situação epidemiológica em Portugal, revelado esta quinta-feira pela DGS, já morreram 1.727 pessoas infetadas com o novo coronavírus desde o início do surto no país. Nas últimas 24 horas registaram-se mais dois óbitos.

No mesmo período foram ainda confirmados 255 novos casos, elevando para 50.868 o total de diagnósticos positivos, confirmados desde o início da pandemia. O número diário de infeções representa assim uma subida em relação aos dados de ontem, que indicavam 203 contágios. Aliás em termos absolutos este é o valor mais alto dos últimos cinco dias.

É em Lisboa e Vale do Tejo que estão concentrados 176 dos 255 novos casos a nível nacional, o que representa 69% dos infetados confirmados nas ultimas 24 horas em todo o país.

Também eram na Grande Lisboa que residiam as duas vítimas mortais registadas hoje.

Atualmente há 403 pessoas internadas devido à covid-19, mantendo-se o número do balanço anterior, dos quais 42 estão nos cuidados intensivos, menos um do que ontem.

O número de casos recuperados subiu de 35.875 para 36.140, mais 265 em relação a ontem.

A aguardar resultados laboratoriais estão ainda 1.616 pessoas e as autoridades de saúde têm em vigilância 35.741 contactos.

Casos Confirmados

966 meninos e 830 meninas com menos de 10 anos;

1.079 rapazes e 1.227 raparigas entre os 10 e os 19 anos;

3.606 homens e 4.187 mulheres entre os 20 e 29 anos;

3.956 homens e 4.356 mulheres entre os 30 e 39 anos;

3.771 homens e 4.657 mulheres entre 40 e os 49 anos;

3.305 homens e 4.404 mulheres entre os 50 e os 59 anos;

2.412 homens e 2.690 mulheres entre os 60 e 69 anos;

1.664 homens e 1.870 mulheres entre os 70 e os 79;

1.889 homens e 3.925 mulheres casos com mais de 80 anos;

44 homens e 30 mulheres cujo grupo etário é desconhecido;

22.692 casos do sexo masculino e 28.176 do sexo feminino

Óbitos:

1 homem e 1 mulher entre os 20 e os 29 anos;

1 homem e 2 mulher entre os 30 e os 39 anos;

10 homens e 10 mulheres entre os 40 e os 49 anos

38 homens e 17 mulheres entre os 50 e os 59 anos;

105 homens e 48 mulheres entre os 60 e os 69 anos;

204 homens e 130 mulheres entre os 70 e os 79;

503 homens e 657 mulheres com mais de 80 anos

862 óbitos do sexo masculino e 865 do sexo feminino