Fim do estado de calamidade nas 19 freguesias de Lisboa

O Governo anunciou, esta quinta-feira, o fim do estado de calamidade nas 19 freguesias dos cinco concelhos da Área Metropolitana de Lisboa, na conferência de imprensa pós-Conselho de Ministros, que contou com a presença do ministro da Administração Interna, Eduardo Cabrita, e a ministra da Presidência, Mariana Vieira da Silva. Estas freguesias vão passar a estar em estado de contingência.

Foi ainda anunciado que os bares e discotecas vão poder reabrir em todo o país, desde que cumpram as regras aplicadas aos cafés: os espaços devem encerrar às 20h00, as pistas de dança só poderão ser utilizadas para colocar mesas e os espaços exteriores passam a poder ser utilizados como uma zona de esplanada.

O Conselho de Ministros autorizou ainda o alargamento do horário dos espaços de restauração. Os restaurantes poderão receber clientes até às 24h00, durante o verão, e terão de encerrar à uma da manhã.