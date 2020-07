Idoso protagoniza momento insólito ao atravessar túnel movimentado em cadeira de rodas elétrica

O vídeo do momento. em que se pode ver vários automóveis a buzinar para o homem, foi partilhado nas redes sociais e as imagens já se tornaram virais.

Um idoso protagonizou um momento insólito num movimentado túnel em Las Palmas, na Gran Canária. O homem decidiu atravessar o túnel numa cadeira de rodas elétrica e acabou por provocar um grande condicionamentono trânsito.

O vídeo do momento. em que se pode ver vários automóveis a buzinar para o homem, foi partilhado nas redes sociais e as imagens já se tornaram virais. O idoso acabou por ser “escoltado até à saída” pela polícia espanhola, de acordo com a imprensa local.