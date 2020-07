Trump quer adiar eleições Presidenciais

O Presidente dos Estados Unidos alega que "as eleições de 2020 vão ser as mais fraudulentas da história” devido ao voto por correspondência, que é o método que possivelmente será utilizado em novembro.

O Presidente dos Estados Unidos pediu, esta quinta-feira, que as eleições presidenciais, marcadas para novembro, sejam adiadas. Donald Trump defendeu, numa publicação partilhada no Twiiter, que poderá haver fraude nos votos por correspondência, método que está a ser equacionado, devido à pandemia de covid-19.

“Com o voto universal a ser feito por correspondência, as eleições de 2020 vão ser as mais fraudulentas da história”, escreveu, acrescentando que será “um grande embaraço para os EUA”. “Adiar as eleições até que o povo possa votar de forma apropriada e segura”, sugere, em jeito de conclusão.

Apesar de o Presidente dos Estados Unidos já se ter demonstrado, antes da propagação da doença, contra o voto por correspondência, há estudos sobre a dimensão da fraude eleitoral no país que indicam que essa questão é residual e que não há grandes diferenças entre os votos presenciais ou por correspondência.

A sugestão de Trump – que apenas se tornará realidade se o Congresso for a favor desta mudança de data – surge numa altura em que as sondagens em estados que, tradicionalmente, são disputados entre republicanos e democratas mostram Trump atrás do principal candidato democrata, Joe Biden.