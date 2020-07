A primeira-dama do Brasil, Michelle Bolsonaro, acusou positivo num teste à covid-19.

A informação foi anunciada pelo Palácio do Planalto, cujo comunicado dá conta do "bom estado de saúde" da mulher do Presidente, que irá seguir os protocolos estabelecidos pelas autoridades brasileiras no que diz respeito ao novo coronavírus.

"A primeira-dama está a ser acompanhada pela equipa médica da Presidência da República", segundo a mesma fonte.