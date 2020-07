Animais de companhia passam a ser tutelados pelo Ministério do Ambiente

A ministra da Agricultura, Maria do Céu Antunes, anunciou, esta quinta-feira, que o Ministério do Ambiente e da Ação Climática vai ficar com a tutela dos animais de companhia.

Segundo avança o Expresso, a passagem das competências será feita até ao final deste ano e esta transferência terá que, segundo o ministro da tutela contou à publicação, “contar com meios que o próximo Orçamento do Estado acautele”. Segundo João Pedro Matos Fernandes explicou, a responsabilidade destes animais passa agora a ter um espaço próprio dentro do Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas”, sendo também nomeado um provedor do animal.

Já na semana passada, durante o debate do estado da Nação, António Costa considerou que a Direção Geral de Alimentação e Veterinária (DGAV), organismo responsável pelos animais em Santo Tirso, não tinha capacidades “de se ajustar à nova realidade legislativa”. Após as críticas, o diretor-geral de Veterinária, Fernando Bernardo, apresentou a demissão.