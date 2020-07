Novo Banco está proibido de vender ativos até resultados da auditoria serem conhecidos

Executivo pede que resultados sejam apresentados "no mais curto prazo possível", depois de Deloitte não cumprir com o prazo estabelecido.

O Ministério das Finanças proibiu, esta quinta-feira, o Novo Banco de vender carteiras de ativos até os resultados da auditoria serem conhecidos. "No contexto deste atraso, o Governo considera que, até à conclusão da referida auditoria, não deverão ser realizadas outras operações de venda de carteiras de ativos improdutivos por parte do Novo Banco”, lê-se no documento, no qual o Exectivo informa que também o Fundo de Resolução é da mesma opinião.

Em comunicado, a tutela informa - e "lamenta" - que os resultados da auditoria, que está a ser realizada pela Deloitte, não serão conhecidos esta semana, tal como o Governo queria. o ministério tutelado por João Leão informa ainda que se realizará esta sexta-feira, dia 31 de julho, uma reunião na qual serão conhecidos os resultados preliminares de "secções" do relatório.

Segundo a nota, representantes do Fundo de Resolução, Novo Banco e Deloitte irão reunir-se, para que esta última possa apresentar “conclusões preliminares de um conjunto de secções integrantes do relatório de auditoria, para efeitos do exercício de contraditório pela entidade auditada e solicitação de eventuais esclarecimentos adicionais por parte do Fundo de Resolução”.

Recorde-se que o Executivo rejeitou o pedido da empresa para adiar o prazo de entrega da versão final e definitiva da auditoria. Na nota, a tutela pede ainda que o documento esteja pronto "no mais curto prazo possível", de forma a poder ser apresentado na Assembleia da República.