Sintra apoia revitalização do setor turístico

A Câmara Municipal de Sintra aprovou o protocolo com a Associação de Turismo de Sintra que pretende atrair e revitalizar a atividade turística.

Este protocolo vai apoiar e auxiliar a recuperação do setor do turismo em toda a área do município, procurando minimizar os efeitos provocados pela pandemia na quebra de visitantes em Sintra. “Em Sintra estamos a apoiar e a auxiliar todos os setores da nossa economia, de forma a reduzir o impacto desta crise”, afirmou Basílio Horta, presidente da Câmara.

Entre as medidas previstas o destaque vai para o reforço do selo “Clean & Safe” nos empreendimentos turísticos, unidades de alojamento local, operadores de animação turística e estabelecimentos de restauração.

Está também prevista uma campanha para o destino Sintra, promovendo a região a nível nacional e internacional nas suas diversas vertentes. Será ainda criado o Sintra Card Digital, com descontos, benefícios, e ferramentas digitais de apoio à visita de Sintra.