PIB português sofre queda histórica no segundo trimestre

O PIB em Portugal recuou 16,5% em termos homólogos no segundo trimestre de 2020, a maior descida de sempre.

"Este resultado é explicado em larga medida pelo contributo negativo da procura interna para a variação homóloga do PIB, que foi consideravelmente mais negativo que o observado no trimestre anterior, refletindo a expressiva contração do consumo privado e do Investimento", adianta o INE, que decidiu antecipar a divulgação dos dados do PIB.

Em termos homólogos a queda em cadeia neste trimestre, em relação aos primeiros três meses do ano, foi de 14,1%, segundo o INE.

No primeiro trimestre do ano, o PIB nacional tinha recuado 2,3%, depois de um aumento de 2,2% nos três meses anteriores.

Sublinhe-se que os três meses em causa dizem respeito ao período do estado de emergência e das consequentes medidas adotadas face a pandemia de covid-19.