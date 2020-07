Economia

31 de julho 2020

Governo já reagiu à queda do PIB e garantiu que Portugal está preparado para responder à crise

PIB registou uma queda histórica no segundo trimestre, tendo recuado 16,5% em termos homólogos. Ministério das Finanças explica dados com o impacto provocado pela pandemia de covid-19, cujo período em análise está associada ao período de maior recolhimento do estado de emergência.