Maior número de mortes em 16 dias, mas o total de internados é o mais baixo em dois meses

Morreram oito pessoas, incluindo uma mulher com menos de 40 anos, e foram confirmados 204 novos casos. Há menos 22 pessoas internadas do que ontem.

Segundo o boletim da situação epidemiológica em Portugal, revelado esta sexta-feira pela DGS, já morreram 1.735 pessoas infetadas com o novo coronavírus desde o início do surto no país. Nas últimas 24 horas registaram-se mais oito óbitos, uma subida significativa em relação aos últimos dias, ontem tinham sido contabilizadas duas mortes no mesmo período.

Os dados revelam ainda que foram ainda confirmados 204 novos casos, elevando para 51.072 o total de diagnósticos positivos, confirmados desde o início da pandemia.

Atualmente há 381 pessoas internadas devido à covid-19, menos 22 do que no balanço anterior, este é número mais baixo em dois meses, dos quais 41 estão nos cuidados intensivos, menos um do que ontem.

O número de casos recuperados subiu de 36.140 para 36.483, mais 343 face aos dados de quinta-feira.

A aguardar resultados laboratoriais estão ainda 1.650 pessoas e as autoridades de saúde têm em vigilância 35.757 contactos.

Casos Confirmados

977 meninos e 838 meninas com menos de 10 anos;

1.088 rapazes e 1.236 raparigas entre os 10 e os 19 anos;

3.623 homens e 4.196 mulheres entre os 20 e 29 anos;

3.959 homens e 4.379 mulheres entre os 30 e 39 anos;

3.792 homens e 4.679 mulheres entre 40 e os 49 anos;

3.322 homens e 4.413 mulheres entre os 50 e os 59 anos;

2.419 homens e 2.700 mulheres entre os 60 e 69 anos;

1.671 homens e 1.877 mulheres entre os 70 e os 79;

1.892 homens e 3.935 mulheres casos com mais de 80 anos;

44 homens e 32 mulheres cujo grupo etário é desconhecido;

22.787 casos do sexo masculino e 28.285 do sexo feminino

Óbitos:

1 homem e 1 mulher entre os 20 e os 29 anos;

1 homem e 3 mulher entre os 30 e os 39 anos;

10 homens e 10 mulheres entre os 40 e os 49 anos

38 homens e 17 mulheres entre os 50 e os 59 anos;

106 homens e 48 mulheres entre os 60 e os 69 anos;

207 homens e 130 mulheres entre os 70 e os 79;

504 homens e 659 mulheres com mais de 80 anos

867 óbitos do sexo masculino e 868 do sexo feminino