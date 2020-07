Acidente de Alfa Pendular em Soure provocou dois mortos e deixou 26 pessoas feridas

Um Alfa Pendular descarrilou, esta sexta-feira, na zona de Soure, em Coimbra. O acidente de comboio, onde seguiam 212 passageiros, provocou dois mortos e fez 6 feridos graves, segundo o fonte do Comando Distrital das Operações de Socorro de Coimbra. De acordo com o autarca o presidente da Junta de Freguesia de Soure, as operações de socorro por parte das autoridades estão a decorrer "com normalidade" e vieram minorar a situação, que este apelida de "drama".

Questionado sobre as origens do acidente, Santos Mota afirma ainda que "não faz ideia como é que isto pode acontecer nos dias de hoje" e diz que a origem do acidente se deveu a um problema de comunicação. "Ninguém contava com isto", afirmou o presidente da junta.

As vítimas mortais são trabalhadores que estavam a operar no veículo de reparação de catenárias no qual o comboio embateu, e que se encontrava na linha, segundo o Jornal de Notícias

Foi criado um hospital de campanha no local para dar assistência aos feridos. Outros dos lesados foram transportados para o Hospital da Figueira da Foz e para o Hospital de Coimbra.

Em nota da Presidência, Marcelo Rebelo de Sousa lamenta o "grave acidente ferroviário" e apresenta "sentidas condolências aos familiares e amigos das vítimas mortais e desejando rápidas melhoras aos numerosos feridos".

O alerta para o acidente foi registado às 15h30, de acordo com o CDOS de Coimbra. A circulação na Linha do Norte encontra-se interrompida nos dois sentidos devido à operação dos meios de socorro, que estão a retirar vários passageiros do comboio.

No local estão mais de 200 operacionais, apoiados por mais de 80 veículos e dois meios aéreos. O ministro das Infra-estruturas, Pedro Nuno Santos, já está no local.